В Бурятии военные инженеры разминируют местность

Также военнослужащие отработают выполнение прочих специальных задач



Инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Бурятии, приступили к отработке практических действий в ходе полевого выхода инженерных войск на полигоне «Бурдуны».



С военнослужащими проведут практические занятия по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности, наведению паромной переправы в условиях обстановки, приближенной к боевой.



Также инженеры отработают наиболее эффективные способы выполнения различных задач инженерного обеспечения боевых действий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Эти тренировки позволят военным инженерам в ходе масштабных учений обеспечить форсирование водных преград в сложных условиях, проделать проходы в минных полях, создать завалы и рыть окопы под технику взрывным способом.



В заключении полевого выхода с подразделениями будет проведено тактико-специальное учение на местности.



На полевые занятия, которые продлятся до конца августа, привлечено более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

