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В Бурятии военные инженеры разминируют местность

В Бурятии военные инженеры разминируют местность
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Также военнослужащие отработают выполнение прочих специальных задач

Инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Бурятии, приступили к отработке практических действий в ходе полевого выхода инженерных войск на полигоне «Бурдуны».

С военнослужащими проведут практические занятия по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности, наведению паромной переправы в условиях обстановки, приближенной к боевой.

Также инженеры отработают наиболее эффективные способы выполнения различных задач инженерного обеспечения боевых действий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Эти тренировки позволят военным инженерам в ходе масштабных учений обеспечить форсирование водных преград в сложных условиях, проделать проходы в минных полях, создать завалы и рыть окопы под технику взрывным способом.

В заключении полевого выхода с подразделениями будет проведено тактико-специальное учение на местности.

На полевые занятия, которые продлятся до конца августа, привлечено более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Бурятия ВВО военнослужащие военные учения
 
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