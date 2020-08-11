Также военнослужащие отработают выполнение прочих специальных задач
Инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Бурятии, приступили к отработке практических действий в ходе полевого выхода инженерных войск на полигоне «Бурдуны».
С военнослужащими проведут практические занятия по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности, наведению паромной переправы в условиях обстановки, приближенной к боевой.
Также инженеры отработают наиболее эффективные способы выполнения различных задач инженерного обеспечения боевых действий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Эти тренировки позволят военным инженерам в ходе масштабных учений обеспечить форсирование водных преград в сложных условиях, проделать проходы в минных полях, создать завалы и рыть окопы под технику взрывным способом.
В заключении полевого выхода с подразделениями будет проведено тактико-специальное учение на местности.
На полевые занятия, которые продлятся до конца августа, привлечено более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные инженеры разминируют местность
Общество, Фото:
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