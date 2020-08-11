В Улан-Удэ из-за ремонта дороги изменится схема движения автобусов

Ремонтные работы обещают завершить к концу недели
В Улан-Удэ до 14 августа изменены схемы движения автобусов маршрутов № 2, 3, 15, 33, 37, 77, 80, 82, 95. Это связано с проведением ремонтных работ на автомобильной дороге по ул. Ленина.
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- В настоящее время автобусы указанных маршрутов следуют в объезд закрытого для движения участка по ул. Ленина через ул. Сухэ-Батора, ул. Смолина в обоих направлениях – далее по утверждённым схемам, - сообщили в пресс-службе мэрии.
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Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда по установленным дорожным знакам.
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