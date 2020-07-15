В Джидинском районе сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Внимание, дети»
Цель мероприятия – напомнить о безопасности юных участников дорожного движения во время летнего отдыха, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Автоинспекторы побеседовали с водителями и призвали их к внимательности на дороге. «Приближаясь к местам массового отдыха детей, заранее снижайте скорость. Помните, подростки могут неожиданно выйти на проезжую часть», - объясняли они.
Также полицейские попросили взрослых провести разъяснительную работу со своими детьми. Они предупредили их о недопустимости управления мототранспортом подростками без навыков и соответствующих прав управления.
При покупке велосипедов автоинспекторы рекомендовали родителям объяснить правила дорожного движения.
Отдельное внимание сотрудники ГИБДД уделили самим детям. С ними на улице полицейские провели профилактические беседы, а также проверили их знания правил безопасного поведения на дороге.
Акция «Внимание, дети» прошла в Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победителями стали Виктор Усович и Дулма Сунрапова
Всего оказана 21 консультация
В Джидинском районе сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Внимание, дети»
Семья рассказала, как бесплатно взяла участок в выгодном месте
Лесники рассказали о сложностях тушения пожаров на болотах в Бурятии
Он расположен по улице Революции 1905 года
Также продлена и индивидуальная программа реабилитации
Сбор прошёл на полигоне «Стеклянка»
Жители Бурятии могут поддержать земляков в народном голосовании
Уровень озера могут понизить на 50-80 см
Теперь несущие конструкции полностью выполнены из железа
11-летний Всеволод уже переехал в Подмосковье и приступил к тренировкам
Собака провела два дня на глубине пяти метров под землей
Коллектив театра вынужден был уйти на отдых в марте
В эфир вышел новый выпуск тревел-шоу «Чек-лист» о Бурятии