Акция «Внимание, дети» прошла в Бурятии

В Джидинском районе сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Внимание, дети»



Цель мероприятия – напомнить о безопасности юных участников дорожного движения во время летнего отдыха, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Автоинспекторы побеседовали с водителями и призвали их к внимательности на дороге. «Приближаясь к местам массового отдыха детей, заранее снижайте скорость. Помните, подростки могут неожиданно выйти на проезжую часть», - объясняли они.



Также полицейские попросили взрослых провести разъяснительную работу со своими детьми. Они предупредили их о недопустимости управления мототранспортом подростками без навыков и соответствующих прав управления.



При покупке велосипедов автоинспекторы рекомендовали родителям объяснить правила дорожного движения.



Отдельное внимание сотрудники ГИБДД уделили самим детям. С ними на улице полицейские провели профилактические беседы, а также проверили их знания правил безопасного поведения на дороге.

