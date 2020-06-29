Об Анатолии Михаханове написала газета «The Guardian»





О бывшем профессиональном сумоисте Анатолии Михаханове из Бурятии написали в британской газете «The Guardian». Статью от 26 июня можно перевести как «Самый тяжёлый сумоист призывает следить за своими привычками в питании».«Японские борцы сумо должны обуздать свои огромные аппетиты и лучше заботиться о своем здоровье. Этот совет не от врачей или диетологов, а от бывшего борца, который весил больше, чем любой другой человек в истории спорта», - так начинается материал журналиста.Здесь говорится о том, что Анатолий Михаханов дал интервью изданию «Асахи Симбун» вскоре после того, как в Японии умер от коронавируса молодой борец сумо. Уроженец Бурятии прокомментировал, что «нелегко оставаться здоровым, пока вы живёте жизнью борца сумо».«Вы единственный человек, который может позаботиться о себе», - также добавил в беседе спортсмен из Бурятии.В публикации Михаханов рассказал об особенностях питания профессиональных сумоистов. Поделился он и проблемами, которые доставлял ему лишний вес – это гипертония, усталость. Далее он сообщил, как избавился от 100 килограммов с помощью регулярных занятий в тренажёрном зале и изменения пищевых привычек – два больших приёма пищи в день он заменил пятью небольшими.Анатолий Михаханов считался самым тяжёлым борцом сумо в мире. Осенью 2018 года Анатолий завершил профессиональную карьеру сумоиста и вернулся из Японии в Бурятию. На тот момент его вес составлял почти 293 килограмма. Худеть Анатолий начал под присмотром врачей-диетологов. Зимой он проходил специальный курс разгрузочно-диетической терапии на Байкале.Также он худеет с помощью физических нагрузок и часто выкладывает в социальной сети видео и фото своих тренировок.