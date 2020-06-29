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Об Анатолии Михаханове написала газета «The Guardian»

Об Анатолии Михаханове написала газета «The Guardian»
Общество,  Фото:страница Анатолия Михаханова
Статья в британской газете была посвящена пищевым привычками профессиональных сумоистов

О бывшем профессиональном сумоисте Анатолии Михаханове из Бурятии написали в британской газете «The Guardian». Статью от 26 июня можно перевести как «Самый тяжёлый сумоист призывает следить за своими привычками в питании».

«Японские борцы сумо должны обуздать свои огромные аппетиты и лучше заботиться о своем здоровье. Этот совет не от врачей или диетологов, а от бывшего борца, который весил больше, чем любой другой человек в истории спорта», - так начинается материал журналиста.

Здесь говорится о том, что Анатолий Михаханов дал интервью изданию «Асахи Симбун» вскоре после того, как в Японии умер от коронавируса молодой борец сумо. Уроженец Бурятии прокомментировал, что «нелегко оставаться здоровым, пока вы живёте жизнью борца сумо».

«Вы единственный человек, который может позаботиться о себе», - также добавил в беседе спортсмен из Бурятии.

В публикации Михаханов рассказал об особенностях питания профессиональных сумоистов. Поделился он и проблемами, которые доставлял ему лишний вес – это гипертония, усталость. Далее он сообщил, как избавился от 100 килограммов с помощью регулярных занятий в тренажёрном зале и изменения пищевых привычек – два больших приёма пищи в день он заменил пятью небольшими.

Как сообщал «Байкал-Daily», бывший профессиональный сумоист из Бурятии Анатолий Михаханов в конце 2019 года сообщил, что за год похудел почти на 100 кг.


Анатолий Михаханов считался самым тяжёлым борцом сумо в мире. Осенью 2018 года Анатолий завершил профессиональную карьеру сумоиста и вернулся из Японии в Бурятию. На тот момент его вес составлял почти 293 килограмма. Худеть Анатолий начал под присмотром врачей-диетологов. Зимой он проходил специальный курс разгрузочно-диетической терапии на Байкале.

Также он худеет с помощью физических нагрузок и часто выкладывает в социальной сети видео и фото своих тренировок.


спорт сумо Михаханов Здоровый образ жизни СМИ
 
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