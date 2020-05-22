Троллейбус, оформленный в стиле празднования 75-летия Победы, будет ездить в течение всего года
В Чите запущен троллейбус, оформленный в соответствии с всероссийским стилем празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 21 мая волонтёры культуры краевого драматического театра и училища культуры исполняли песни и частушки военных лет для пассажиров.
- В рамках реализации межведомственного плана мероприятий 75-летия Победы и Года памяти и славы в Забайкальском крае на территории всех муниципальных образований ведётся брендирование – украшение населённых пунктов и учреждений праздничными баннерами, растяжками, посвященными юбилейной дате. Одним из элементов брендирования города Читы является оформление троллейбуса. По согласованию с троллейбусным управлением, он будет ездить по разным маршрутам в течение всего года. После снятия ограничений такие агитбригады выступят в нём во время массового празднования, – рассказала министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.
В юбилейную дату, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, для оформления городской среды, праздничных площадок создан единый для всей страны брендбук. Центральный элемент логотипа – графически стилизованная цифра 75, обозначающая юбилейный год празднования Великой Победы. Она выполнена из графических элементов – это стрелки, которыми на военных картах Генштаба обозначали передвижения войск Красной Армии. Красный цвет логотипа ассоциируется со знаменем Победы, которое развевается на фоне белого цвета – цвета весны, чистоты и мира. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В улицам Читы проехал троллейбус Победы
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