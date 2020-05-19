В Бурятии сегодня дождливо

В Улан-Удэ воздух прогреется до +20 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 мая по республике местами кратковременные дожди, днём местами грозы.



Ветер северо-западный 5-10, днём местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 тепла, по северу 2-7 мороза, днём 18-23, местами 9-14 тепла.



В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-8, днём 18-20 тепла.



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