Уникальный бурятский спортсмен осваивает «робо-руки»





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил (@astashov03) 28 Апр 2020 в 10:47 PDT



В комментариях подписчики восхищаются Михаилом, не скупясь на эмоции.



«Вы большой молодец! Прямо гордость за Вас!», «Вот это сила воли, одно слово – восхищение», «Спасибо за позитив!!! Тренируемся и ждём конца самоизоляции!», «Вы молодец!!! Всегда помните, что вы пример для многих обычных людей!», «Ты как робокоп», «Совершенству нет предела! Успехов вам во всём», «Вы потрясающий человек», пишут пользователи Сети.



Суд по страничке Михаила, он регулярно тренируется, находясь на самоизоляции. Молодой человек выкладывает видеоролики, где отжимается, занимается на велотренажёре и делает множество других упражнений.



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно портал «Гордость России»



- У меня много знакомых, которые сидят по домам и жалуются на жизнь, мне хочется, чтобы они поняли: всё зависит только от нас самих. Даже я, человек с такими серьёзными ограничениями по здоровью, живу полной жизнью и радуюсь каждому дню, - поделился тогда спортсмен.



В этом году, ещё до отмены всех спортивных соревнований, Михаил





В комментариях подписчики восхищаются Михаилом, не скупясь на эмоции.«Вы большой молодец! Прямо гордость за Вас!», «Вот это сила воли, одно слово – восхищение», «Спасибо за позитив!!! Тренируемся и ждём конца самоизоляции!», «Вы молодец!!! Всегда помните, что вы пример для многих обычных людей!», «Ты как робокоп», «Совершенству нет предела! Успехов вам во всём», «Вы потрясающий человек», пишут пользователи Сети.Суд по страничке Михаила, он регулярно тренируется, находясь на самоизоляции. Молодой человек выкладывает видеоролики, где отжимается, занимается на велотренажёре и делает множество других упражнений.Как сообщал «Байкал-Daily», недавно портал «Гордость России» представил большую публикацию о Михаиле Асташове - У меня много знакомых, которые сидят по домам и жалуются на жизнь, мне хочется, чтобы они поняли: всё зависит только от нас самих. Даже я, человек с такими серьёзными ограничениями по здоровью, живу полной жизнью и радуюсь каждому дню, - поделился тогда спортсмен.В этом году, ещё до отмены всех спортивных соревнований, Михаил завоевал бронзовую медаль этапа мировой серии по паратриатлону, который прошёл в Австралии.

Уникальный бурятский параспортсмен Михаил Асташов который сейчас живёт в общежитии в Екатеринбурге, осваивает «робо-руки». Видео тренировки с новыми протезами Михаил опубликовал на своей странице в Instagram.- Очередная тренировка на самоизоляции. Пытаюсь освоить робо-руки, с каждым разом получается всё уверенней очень хочется, чтобы вся эта ситуация с пандемией уже закончилась - не хватает живого соперничества, общения, сборов, путешествий и т.д. Но отчаиваться некогда, нужно держать себя в форме! Ведь ЗОЖ никто не отменял. В общем, работаем над собой в домашних условиях и ждём конца пандемии. Всем терпения, добра и позитива, – написал Михаил.На видео он демонстрирует, как тренируется с помощью новых протезов. Они закреплены на штанге, перед тренировкой Михаил сначала вставляет руки в протезы, а затем, удобно устроившись на тренажёре, начинает делать жим штанги. Во втором видео он показывает, как тренировка выглядит со стороны.