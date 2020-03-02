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Михаил Асташов взял бронзу в Австралии

Михаил Асташов взял бронзу в Австралии
Общество, 
Первый этап мировой серии по паратриатлону прошёл в городе Девонпорт

Уникальный бурятский спортсмен Михаил Асташов завоевал бронзовую медаль этапа мировой серии по паратриатлону (ITU). Бурятский параатлет выступал в классе PTS2.

Свою дистанцию, в ходе которой нужно было проплыть 750 метров, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать пять километров, Михаил Асташов Асташов преодолел за 1 час 16 минут и 10 секунд.

Первый этап мировой серии World Paratriathlon Series (WPS) в 2020 году прошёл в субботу, 29 февраля в австралийском городе Девонпорт. В нём приняли участие 70 спортсменов из 26 стран мира.

Тренирует Михаила Асташова Николай Тетерин, сообщили в республиканском Центре спортивной подготовки.

Следующий старт мировой серии в Абу-Даби был отменён и перенесён на неопределённый срок, решением ITU, причиной отмены послужили вспышки коронавируса.

Михаил Асташов – уникальный спортсмен, доказавший, что его возможности безграничны. Он родился без рук и ног, но стабильно показывает высокие достижения в спорте.

В прошлом месяце Михаил был в центре внимания. Причиной тому стала его скандальная подработка. Паралимпийца заметили в униформе курьера «Яндекс еды». СМИ предположили, что таким образом спортсмен зарабатывает себе на поездку в Токио для участия в Паралимпийских играх. Однако вскоре эти слухи опровергли. Сам Михаил заявил, что просто решил попробовать себя на новом поприще, а министр спорта Бурятии сообщил, что спортсмен трудоустроен, а финансирование для участия в соревнованиях выделяются и бюджета.
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