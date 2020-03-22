МЧС прекращает проверки бизнеса до 1 мая

- В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой проверки органов надзорной деятельности будут приостановлены до 1 мая 2020 года, - цитирует издание заместителя министра – главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Супруновского.

С 19 марта назначение и проведение проверок, проводимых органами надзора и должностными лицами МЧС России в рамках ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля», приостановлены до 1 мая на основании поручения правительства РФ.- Исключение составят только внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера, - отметил заместитель министра – главный государственный инспектор России по пожарному надзору, генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Супруновский.Также будут проводиться мероприятия, связанные с выдачей лицензий, аттестатов, аккредитаций и других документов разрешительного характера, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.Как отметило РИА Новости, органы надзорной деятельности МЧС РФ приостанавливают все проверки до 1 мая из-за коронавируса.