Иркутянку оштрафовали на 25 тысяч за пощечину полицейскому

Она распивала алкоголь, слушала музыку и громко пела на детской площадке
В Иркутске суд вынес приговор в отношении ранее несудимой 25-летней местной жительницы, которая в августе прошлого года ударила полицейского.
Установлено, что девушка ночью находилась на детской площадке и распивала спиртные напитки с подругой, громко слушала музыку и пела песни. Прибывший на место полицейский потребовал проследовать с ним в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Подруги отказались выполнить законные требования сотрудника полиции и продолжили нарушать общественный порядок. Тогда полицейский взял за правую руку подсудимую, которая в свою очередь нанесла ему один удар ладонью левой руки в область правой скулы.
В суде девушка пояснила, что вину признает в полном объёме, приносит свои извинения потерпевшему.
- Приговором суда иркутянка осуждена по ч. 1 ст. 318 УК РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей в доход государства с рассрочкой выплаты штрафа на срок 5 месяцев, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
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