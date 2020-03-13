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В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатил ущерб после ареста машины

В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатил ущерб после ареста машины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он срубил 11 деревьев на 78 тысяч рублей

В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя села Кижинга ущерб, причинённый природе в результате незаконной вырубки леса.

Как выяснилось, мужчина без разрешительных документов незаконно вырубил 11 деревьев породы сосна на территории Нижне-Кодунского участкового лесничества. По оценкам специалистов, ущерб составил более 78 тысяч рублей. 

Лесоруб оказался на скамье подсудимых - приговором Хоринского районного суда он был признан виновным по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» (п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ).

В Кижингинском районном отделе в отношении 31-летнего мужчины было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должник оплатил задолженность после ареста автомобиля марки ВАЗ и одноосного прицепа. 

На сегодняшний день взысканные средства перечислены на счет Республиканского агентства лесного хозяйства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.

приставы задолженность
 
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