В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатил ущерб после ареста машины

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он срубил 11 деревьев на 78 тысяч рублей



В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя села Кижинга ущерб, причинённый природе в результате незаконной вырубки леса.



Как выяснилось, мужчина без разрешительных документов незаконно вырубил 11 деревьев породы сосна на территории Нижне-Кодунского участкового лесничества. По оценкам специалистов, ущерб составил более 78 тысяч рублей.



Лесоруб оказался на скамье подсудимых - приговором Хоринского районного суда он был признан виновным по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» (п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ).



В Кижингинском районном отделе в отношении 31-летнего мужчины было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должник оплатил задолженность после ареста автомобиля марки ВАЗ и одноосного прицепа.



На сегодняшний день взысканные средства перечислены на счет Республиканского агентства лесного хозяйства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.



