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В Бурятии предложили создать Viber-чаты с участковыми врачами

В Бурятии предложили создать Viber-чаты с участковыми врачами
Общество, 
Предложение, озвученное на открытом совещании правительства, отработают

В Бурятии хотят создать Viber-чат участковых врачей с жителями своих участков. Проект называется «Врач online». Предполагается, что участковые терапевты и педиатры будут на прямой связи с населением.

Инициатива была озвучена на круглом столе в рамках открытого совещания правительства «Наша Бурятия», которое прошло в ФСК 8 февраля. Во время «мозгового штурма» по 12 темам было собрано множество предложений. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил отработать их все в течение двух недель.

В 2019 году по инициативе Алексея Цыденова уже появилась бизнес-группа в WhatsApp. Прямая связь была установлена между чиновниками и бизнесменами. Однако, поскольку мессенджер ограничивает число участников (максимум 256), вскоре был создан новый бизнес-чат. Только за 2,5 недели его участниками стали более 600 предпринимателей. Сообщалось, что все сообщения отслеживает Алексей Цыденов.
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