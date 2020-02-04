Автобусы проверили в Бурятии

В Иволгинском районе автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Автобус»



В Бурятии продолжаются мероприятия по профилактике ДТП с участием автобусов. Очередная проверка общественного транспорта состоялась в Иволгинском районе.



Сотрудники ГИБДД проверили местный общественный транспорт.



- Автоинспекторы произвели проверку технического состояния транспортных средств, в том числе, на предмет незаконного переоборудования, соответствия документации и выдачи путевых листов, в которых имеется отметка медицинского работника о состоянии водителя перед выездом. По результатам проверки сотрудниками ГИБДД составлено пять административных материалов, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

