Жительница Бурятии украла у соседки мясо и полуфабрикаты

Общество, Фото: Сергей Тарасенко из архива

Она нашла ключи около квартиры потерпевшей



В результате следствия полицейские Бурятии раскрыли кражу из квартиры 58-летней жительницы села Хоринск.



В середине декабря 36-летняя сельчанка нашла потерянные соседкой около квартиры ключи и проникла в её дом. В это время хозяйка находилась в гостях у дочери.



Подозреваемая украла мясо и полуфабрикаты из морозильной камеры, а также хранившийся в прихожей ковёр. Ущерб составил 16 тысяч рублей.



Задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности за вымогательство. Постоянного источника дохода не имеет.



Похищенное частично изъято. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.





