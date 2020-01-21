Она нашла ключи около квартиры потерпевшей
В результате следствия полицейские Бурятии раскрыли кражу из квартиры 58-летней жительницы села Хоринск.
В середине декабря 36-летняя сельчанка нашла потерянные соседкой около квартиры ключи и проникла в её дом. В это время хозяйка находилась в гостях у дочери.
Подозреваемая украла мясо и полуфабрикаты из морозильной камеры, а также хранившийся в прихожей ковёр. Ущерб составил 16 тысяч рублей.
Задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности за вымогательство. Постоянного источника дохода не имеет.
Похищенное частично изъято. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Жительница Бурятии украла у соседки мясо и полуфабрикаты
Общество, Фото:
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