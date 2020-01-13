Сборная России выиграла эстафету
Представитель Братска Семён Павличенко выиграл золото в составе сборной России в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира по санному спорту. Этот этап состоялся в Альтенберге (Германия).
В составе сборной России были Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Александр Денисьев/Владислав Антонов. Хозяева трассы, команда Германии, осталась на втором месте. Бронза у итальянцев.
В личном зачёте Семён Павличенко стал пятым. Победу одержал австриец Давид Гляршер. В призовую тройку вошли также итальянец Доминик Фишналлер и немец Феликс Лох.
Братский саночник выиграл золото на этапе Кубка мира
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это коснётся получателей пенсий с доходами ниже прожиточного минимума
7 призовых мест заняли взрослые спортсмены
Сборная России выиграла эстафету
Показ пройдёт в пятницу
Осуждённые показали свои визитки
Родители просят перенести опасную горку
В рамках юбилея пройдут премьеры, восстановление постановок Золотого фонда театра и многое другое
На сегодняшний день в регионе действуют 32 ледовые переправы
Контейнеры находятся в Октябрьском районе города
Силовики поздравили ребятишек с новогодними и рождественскими праздниками
По мнению осуждённых, результат превзошёл все их ожидания
Мария Цыренова исполняет не только каверы, но и песни собственного сочинения
Ан Милена показала лучший результат по программе кандидата в мастера спорта
Находки переданы в музей заповедника
«Получил письмо от Леонида Яковлевича, как же могу отказать?» - обратился к работникам авиазавода российский Дед Мороз