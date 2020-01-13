Братский саночник выиграл золото на этапе Кубка мира

Сборная России выиграла эстафету



Представитель Братска Семён Павличенко выиграл золото в составе сборной России в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира по санному спорту. Этот этап состоялся в Альтенберге (Германия).



В составе сборной России были Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Александр Денисьев/Владислав Антонов. Хозяева трассы, команда Германии, осталась на втором месте. Бронза у итальянцев.



В личном зачёте Семён Павличенко стал пятым. Победу одержал австриец Давид Гляршер. В призовую тройку вошли также итальянец Доминик Фишналлер и немец Феликс Лох.





