Супругов Бутуевых поздравили самые близкие люди
26 декабря 2019 года во Дворце бракосочетания в Улан-Удэ прошло чествование «изумрудных» юбиляров супружеской жизни семьи Бутуевых Арсентия Николаевича и Риммы Чингисовны.
С 55-летним юбилеем пришли поздравить самые близкие люди – дети, внуки, друзья семьи.
Юбиляры с теплотой вспомнили тот самый день 26 декабря, когда 55 лет назад сочетались браком, сообщили в ЗАГС Бурятии.
В Улан-Удэ супруги отметили 55-летие совместной жизни
Общество, Фото:
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