В Улан-Удэ супруги отметили 55-летие совместной жизни

Общество, Фото: ЗАГС Бурятии

Супругов Бутуевых поздравили самые близкие люди



26 декабря 2019 года во Дворце бракосочетания в Улан-Удэ прошло чествование «изумрудных» юбиляров супружеской жизни семьи Бутуевых Арсентия Николаевича и Риммы Чингисовны.



С 55-летним юбилеем пришли поздравить самые близкие люди – дети, внуки, друзья семьи.



Юбиляры с теплотой вспомнили тот самый день 26 декабря, когда 55 лет назад сочетались браком, сообщили в ЗАГС Бурятии.

