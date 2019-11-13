В Кабанском районе Бурятии открыт памятник павшим воинам-землякам

Общество, Фото: пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ

После реконструкции памятник преобразился



В Бурятии в селе Кабанск открыт после реконструкции памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой отечественной войны. Он был реконструирован в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Общая сумма средств, затраченных на реставрацию, составила порядка двух миллионов рублей.



Памятник преобразился: его облицевали керамогранитом, заменили старые стены, установили новые элементы – ордена Славы и Отечественной войны, также появился Вечный огонь. Кроме этого, установлены вазоны, урны и скамейки, сделана подсветка.



Всего в Кабанский район по нацпроекту «Жильё и городская среда» в 2019 году выделено 25,8 млн. рублей. Эти средства направляются на благоустройство 11 общественных территорий и 34 дворов в 10 сёлах района.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ, в Бурятии национальный проект «Жильё и городская среда» стартовал в этом году. На благоустройство дворов, скверов, парков в 104 населённых пунктах республики выделено более 306 млн. рублей, что на 40 процентов больше, чем в прошлом году. В этом году на средства нацпроекта в Бурятии будет благоустроено 112 общественных территорий и 114 дворов. Реализация проекта продлится до 2024 года.

