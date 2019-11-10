«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Накануне в сквере имени Сенчихина в Улан-Удэ прошёл очередной митинг коммунистов. Он был приурочен 102-ой годовщине Октябрьской революции.
Этот митинг собрал ещё меньше людей, чем предыдущие два. Участники требовали выпустить из-под стражи Дмитрия Баирова, который был вновь арестован на 10 суток за мелкое хулиганство. И ещё среди требований было прекращения расследования в отношении депутатов-коммунистов Виктора Малышенко и Егора Олзоева.
Как сообщал «Байкал-Daily», два согласованных митинга прошли 15 и 29 сентября в парке «Юбилейный». На первый митинг пришёл глава и собрал большое количество участников. Второй митинг собрал уже в разы меньше участников – около шестисот человек, к концу мероприятия – около сотни.
Коммунисты вышли на митинг в Улан-Удэ: фоторепортаж
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