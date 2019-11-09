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В Улан-Удэ на 10 суток вновь арестовали Дмитрия Баирова

В Улан-Удэ на 10 суток вновь арестовали Дмитрия Баирова
Происшествия, 
Таксист-блогер-журналист оскорбительно приставал к людям на площади Советов

8 ноября Советский районный суд назначил Дмитрию Баирову, одному из главных лиц стихийной акции протеста в начале сентября, 10 суток ареста. Баиров признан виновным в мелком хулиганстве ((часть 1 статьи 20.1 КоАП). Правонарушение полицейские зафиксировали на площади Советов во время празднования Дня народного единства 4 ноября.

Происходящее в зале суда сторонники Баирова транслировали онлайн. Выяснилось, что активисту вменяется нарушение общественного порядка, «явное неуважение к гражданам» и «оскорбительное к ним приставание»

Согласно протоколу, «4 ноября, находясь на площади Советов при массовом скоплении граждан, находившихся на празднике, Баиров, не представляясь, оскорбительно приставал к граждан, проявляя явное неуважение». Он разговаривал повышенным тоном, выкрикивал фразы: «Чему радуетесь, что за праздник?», «22 миллиона за чертой бедности, а у вас праздник», «Сколько зарплата?». Увидев хорошо одетую женщину, кричал ей о норковых шапках и «Хорошо живёте!»

Также в протоколе об административном правонарушении говорится, что Баиров хамил сотрудникам администрации Улан-Удэ и вёл себя агрессивно. Он выкрикивал фразы, вроде: «Боишься меня – я тебя посажу». Приставал с вопросами к гражданам, ответы не слушал. Услышав другую точку зрения, начинал хамить и кричать, значится в протоколе.

Всё происходящее Баиров транслировал в прямом эфире на своём канале в YouTube. «Параллельно читал комментарии, поддерживающие его взгляды, тем самым выражая превосходство над окружающими», - отметили сотрудники полиции.

Сам Баиров и его защитники ходатайствовали о переносе судебного заседания на другую дату. Адвокат просил время на запрос в Санкт-Петербург, в издание, которое аккредитовало Баирова как журналиста. По мнению защитника, Дмитрий Баиров 4 ноября осуществлял профессиональную деятельность, согласно закону о СМИ.

Сам Баиров просил о переносе, так как планировал взять медицинскую справку о дефекте слуха.

- У меня ухо не слышит одно. То, что я громко говорю, это не специально, а так выходит по медицинским показаниям, - объяснил он судье.

Однако суд не согласился на перенос и в этот же день назначил Баирову административный арест на 10 суток.

Это уже его очередной арест с начала осени. Напомним, Баиров был одним из зачинщиков несанкционированного митинга на площади Советов. Бывший таксист Баиров требовал освобождения задержанного в Бурятии водителя якутского «шамана» Габышева. Днём Баиров также приставал к мэру Игорю Шутенкову, который давал интервью республиканским СМИ на крыльце Народного Хурала. Вечером одиночную акцию протеста Баирова поддержали коммунисты, и всё переросло в политические требования о перевыборах мэра города.

За организацию незаконного публичного мероприятия Баирову дали 5 суток ареста. Также суд признал его виновным в мелком хулиганстве (попытка срыва интервью Игоря Шутенкова) и в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. За эти два правонарушения Баиров получил ещё по 5 суток.

Едва он вышел из изолятора временного содержания, Баирова вновь задержали и снова арестовали на 10 суток. На этот раз за задолженность по алиментам своей дочери на сумму более миллиона рублей.

29 сентября на санкционированном митинге в парке «Юбилейный» Баиров сообщил, что теперь он журналист, показав пресс-карту. 
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