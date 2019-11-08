В Бурятии на 600 контрактников стало больше

Всего с начала года более 1000 граждан изъявили желание проходить службу по контракту



В Бурятии с начала текущего года по контракту в войска Восточного военного округа пошли служить более 600 военнослужащих.



Всего в республике с начала текущего года было подано и рассмотрено более тысячи заявлений граждан, желающих проходить военную службу по контракту.



В 2019 году в войска Восточного военного округа планируется набрать около 800 граждан из числа военнослужащих запаса, из них около 600 имеющих специальности, востребованные в Вооружённых силах РФ.



В соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатам, первые три месяца кандидат на контракт находится на испытательном сроке. В случае успешного прохождения курсов интенсивной общевойсковой подготовки и по окончании испытательного срока военнослужащие остаются для дальнейшего прохождения службы.



Помимо этого, в связи с поправкой в законе, военнослужащие, имеющие среднее специальное и высшее образование, имеют право заключить контракт с министерством обороны РФ без прохождения военной службы по призыву, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

