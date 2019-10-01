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Более 400 жителей Бурятии взяли «дальневосточный гектар»

Более 400 жителей Бурятии взяли «дальневосточный гектар»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Многие отказываются от «гектара» из-за неликвидных мест

С 1 августа от жителей Бурятии поступило более 1,7 тысяч заявлений на предоставление «дальневосточного гектара». Из них 431 рассмотрено положительно, в том числе зарегистрировано 32 договора безвозмездного пользования, ещё 65 договоров находятся на регистрации в управлении Росреестра по Бурятии, сообщает пресс-служба правительства.

Ещё около 700 заявлений находятся на рассмотрении. 135 - возвращено на доработку. Более 400 - аннулировано по инициативе самих заявителей. Это объясняется тем, что многие заявляются на земельные участки, в границах которых оказываются неликвидные места - овраги, отвалы, насыпи, болота, возвышенности, и в дальнейшем при разъяснении жители отказываются от заявления.

Наиболее востребованные земельные участки находятся в Кабанском районе, где подано 292 заявления. Чуть меньше - в Иволгинском районе, там изъявили желание получить землю 280 человек. Активно жители Бурятии выбирают Тарбагатайский, Селенгинский, Прибайкальский районы и город Кяхта, где подано около 150 заявлений. При этом жители республики интересуются и земельными участками, расположенными на землях лесного фонда (98 заявлений).

Основными видами использования является индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, ведение или расширение крестьянско-фермерского хозяйства, организация придорожного сервиса и рекреационная деятельность. При этом на определение вида разрешенного использования землепользователю дается 1 год со дня заключения договора.

Из действия программы «Дальневосточный гектар» исключена Центральная экологическая зона Байкала, заповедники, нацпарки и другие особо охраняемые природные территории. Правительством Бурятии дополнительно в зоны «НЕЛЬЗЯ» включены Северобайкальск, Улан-Удэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.

До 1 февраля следующего года право получать земельные участки на территории республики предоставлено только местным жителям. После - жителям всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Третий этап программы, когда землю по программе «Дальневосточный гектар» в Бурятии смогут получить все граждане России, начнется 1 августа 2020 года. Этапность предусмотрена для того, чтобы жители региона первыми смогли подать заявления на землю, которую они любят и знают, где жили их предки.

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