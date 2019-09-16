Георгий Кушиташвили вышел в 1/8 чемпионата мира по боксу

«Для Кушиташвили бой с валиийцем Сэмми Ли получился крайне сложным — боксёр из Уэльса оказал серьёзное сопротивление. В итоге поединок получился очень близким, в котором большинство судей отдали победу Кушиташвили (4-1)», - описывает «Чемпионат».

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