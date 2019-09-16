Георгий Кушиташвили вышел в 1/8 чемпионата мира по боксу

Боксёр из Бурятии одержал первую победу на чемпионате мира. ВИДЕО
Боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили (весовая категория до 81 кг) одержал первую победу на чемпионате мира, который проходит в Екатеринбурге.
Кушиташвили победил во втором круге Сэмми Ли из Уэльса. Георгий выиграл со счётом 4:1.
«Для Кушиташвили бой с валиийцем Сэмми Ли получился крайне сложным — боксёр из Уэльса оказал серьёзное сопротивление. В итоге поединок получился очень близким, в котором большинство судей отдали победу Кушиташвили (4-1)», - описывает «Чемпионат».
Поединок 1/8 финала состоится 17 сентября.За выход в четвертьфинал Кушиташвили поспорит с белорусом Михаилом Даугалявецом.
Для боксёра из Бурятии это дебютный чемпионат мира. Дважды 23-летний уроженец Бичуры становился чемпионом России – в 2015 и 2018 годах, также на его счету бронзовая медаль национального чемпионата 2016 года.
Свою готовность на чемпионате мира Георгий ранее оценил на «десять из десяти»
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Боксёр из Бурятии одержал первую победу на чемпионате мира. ВИДЕО
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