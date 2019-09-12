Георгий Кушиташвили рассказал о своём состоянии перед первым боем на чемпионате мира
Боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили 15 сентября проведёт свой первый бой на чемпионате мира в Екатеринбурге. Спортсмен рассказал о своём состоянии перед главным турниром года.
- Свою готовность могу оценить на десять из десяти. Я уверен в своих силах, я максимально настроен на успешное выступление. Цель — победа, - цитирует боксёра центр спортивной подготовки Бурятии.
Первым соперником Георгия Кушиташвили на чемпионате мира станет Сэмми Ли из Уэльса. Самым сильным соперником бурятского боксёра может стать чемпион XXXI Олимпийских игр 2016, четырёхкратный чемпион мира (2011, 2013, 2015, 2017), кубинский боксёр Хулио Сесар ла Крус Пераса.
- Мне все равно, с кем выходить драться, поэтому сильно не зацикливаюсь на жеребьёвке. Ну попадётся мне по сетке кубинец Хулио Сесар ла Крус (олимпийский чемпион 2016 года), ну ничего страшного. Нужно настраиваться одинаково на каждого соперника. Мне и в первом бою будет противостоять неудобный парень, - утверждает Георгий Кушиташвили,
Чемпионат мира 2019 станет самым крупным турниром в карьере Кушиташвили.
- Для меня это самый важный турнир в карьере. У меня никак не получалось выступить на крупном соревновании: два раза на Европу не попал. Один раз не пропустили через украинскую границу, а во второй — меня почему-то не взяли по итогам сборов. И сейчас я очень серьёзно настроен на чемпионат мира, все мысли только о победе, - сказал боксёр.
XX чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.
В 2017 году бронзу чемпионата мира завоевал бурятский боксёр Тамир Галанов, сейчас дисквалифицированный за положительную допинг-пробу.
Боксёр из Бурятии готов к чемпионату мира «на десять из десяти»
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