Иркутские боксёры завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях

Они получили одно «золото» и два «серебра»
Спортсмены Иркутской области завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по боксу среди юношей 2005-2006 годов рождения памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Александра Кошкина. Турнир проходил с 1 по 4 августа в Москве в рамках подготовки к первенству Европы по боксу.
В весовой категории 90 кг победу одержал тулунский спортсмен Арсений Курченко. Серебряные медали выиграли боксеры Братска Андрей Старожук (весовая категория 54 кг) и Лучиан Пасат (72 кг).
Всего во всероссийских соревнованиях по боксу приняли участие 117 спортсменов из 39 регионов страны. За время проведения турнира проведено 95 боев. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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