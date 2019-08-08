Иркутские боксёры завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях

Они получили одно «золото» и два «серебра»







Спортсмены Иркутской области завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по боксу среди юношей 2005-2006 годов рождения памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Александра Кошкина. Турнир проходил с 1 по 4 августа в Москве в рамках подготовки к первенству Европы по боксу.

В весовой категории 90 кг победу одержал тулунский спортсмен Арсений Курченко. Серебряные медали выиграли боксеры Братска Андрей Старожук (весовая категория 54 кг) и Лучиан Пасат (72 кг).Всего во всероссийских соревнованиях по боксу приняли участие 117 спортсменов из 39 регионов страны. За время проведения турнира проведено 95 боев. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.