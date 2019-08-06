Ему грозит до 10 лет лишения свободы
На перегоне «Медведчиково – Саянтуй» транспортные полицейские со служебной собакой задержали ранее не судимого 23-летнего жителя Улан-Удэ.
У него обнаружили наркотическое средство. Согласно справки эксперта наркотическое средство является марихуаной весом около 200 грамм.
Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Злоумышленнику грозит 10 лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
Служебные собаки поймали улан-удэнца с марихуаной
Общество, Фото:
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