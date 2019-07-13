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В Улан-Удэ возможна гроза

В Улан-Удэ возможна гроза
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни

Ветер северо-западный 4-9, местами 13-18 м/с. Температура днём 26-31, местами 18-23 тепла.

В Улан-Удэ днём кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура днём 26-28 тепла.
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