По данным Бурятского гидрометцентра, 13 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Ветер северо-западный 4-9, местами 13-18 м/с. Температура днём 26-31, местами 18-23 тепла.
В Улан-Удэ днём кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура днём 26-28 тепла.
В Улан-Удэ возможна гроза
Общество, Фото:
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