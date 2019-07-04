04 Июля

03 Июля

Популярное

В Бурятии любопытный медведь попал на видео

В Бурятии любопытный медведь попал на видео
Общество, 
Сотрудники Байкальского заповедника рассказали о медведе, который прополз большой путь с парализованными лапами

Сотрудники Байкальского заповедника в Бурятии показали двух медведей, попавшихся в фотоловушки. На одном видео любопытный мишка бродит вокруг металлического цилиндра. На другом медведь забавно чешет спину о дерево.





- В Байкальском заповеднике бурый медведь заселяет практически всю территорию. В летнее время его можно увидеть пасущимся на высокотравных, сочных субальпийских лугах, а также отдыхающим на снежниках. Границы участка помечаются запаховыми метками и «задирами» – царапинами на приметных деревьях, - сообщают в пресс-службе Байкальского заповедника.

Бурый медведь всеядный. В горно-таёжном поясе питается на лесных полянах у ручьев и рек, не пропуская муравейники и норы бурундуков. После выхода из берлоги медведи выходят на оттаявшие южные остепнённые склоны с первым прострелом, алтайским луком, заячьей капустой, заглядывают в кедровники за паданкой кедровых шишек. Летний рацион составляют ягоды черники, черной смородины, малины, брусники, голубики, рябины, черемухи. Отмечаются случаи добычи медведями и копытных – косуль, лосей, оленей.

К зиме медведь нагуливает подкожный жир (до 180 кг) и с осени залегает в берлогу. В отличие от животных, которые впадают в спячку, температура тела медведя во сне колеблется между 29 и 34 градусами. В случае опасности животное просыпается и покидает берлогу, отправляясь на поиски новой. Иногда случается, что медведь не успевает за осень как следует откормиться, поэтому среди зимы также просыпается (а иногда и не залегает в берлогу вовсе) и начинает бродить в поисках пищи. Таких медведей называют шатунами.

Самки приносят потомство раз в 2-4 года. Гон протекает в июне – июле 10-30 дней. В это время самцы, обычно молчаливые, начинают громко реветь, и между ними возникают жестокие схватки. Медвежата рождаются в берлоге в январе – феврале, чаще в первой половине января. Медведица приносит 2-3 медвежонка весом 500-600 гр. и длиной около 23 см, покрытых короткой редкой шерстью, слепых, с заросшим слуховым проходом.

В Байкальском заповеднике памятно событие, которое произошло 6 января 2009 года на берегу Темника. На льду реки был обнаружен след ползущего медведя. В 200-х метрах находился и сам медведь с парализованными и обмороженными задними лапами, что вынудило госинспекторов отстрелить его. При осмотре туши была установлена хорошая упитанность медведя, а на левом бедре обнаружены старый след и гематома от сильного удара. Изучение следа на снегу показало, что он спустился с верховий ручья Безымянного и полз около 3 км к руслу Темника, вероятно перевалив до этого через Хамар-Дабан.

- По предположениям сотрудников заповедника, это восьмилетний медведь, который в октябре 2008 года стал участником ДТП на автомобильной трассе у ручья Куркавочный. Тогда от столкновения с косолапым перевернулся японский микроавтобус, а потерявшего сознание водителя отправили в больницу. Скорее всего, в стрессовом состоянии медведь ушел далеко к перевалу через хребет, перевалил его, но последствия удара автомобиля обернулись для него параличом задних конечностей, - сообщают в Байкальском заповедника.

Драматическую и во многом трагическую историю зимнего путешествия травмированного медведя, так и не залегшего в берлогу, описали Аскольд Майборода, профессор Иркутского медицинского университета, и директор Байкальского заповедника Василий Сутула в книге «Повесть о настоящем медведе».

- Чучело же «настоящего медведя» сегодня находится в музее природы Байкальского заповедника. Шкура косолапого была реставрирована от повреждений, череп заменен на искусственный. Настоящий же череп был сохранен, и на нём можно рассмотреть следы окончания последнего похода «хозяина тайги», - рассказывают представители заповедника.

медведь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии любопытный медведь попал на видео
В Бурятии любопытный медведь попал на видео
Общество, 04.07.2019
Сотрудники Байкальского заповедника рассказали о медведе, который прополз большой путь с парализованными лапами
В Улан-Удэ освящают статуи Калачакры
В Улан-Удэ освящают статуи Калачакры
Общество, 04.07.2019
В Улан-Удэ освящают статуи Калачакры
В Улан-Удэ отцы с детьми посадили деревья
В Улан-Удэ отцы с детьми посадили деревья
Общество, 04.07.2019
Совет отцов озеленил пришкольную территорию
Лесники Бурятии рассказали детям о встречах с медведями
Лесники Бурятии рассказали детям о встречах с медведями
Общество, 04.07.2019
Школьники изучают профессию лесника
23-й том «Трудов Института востоковедения» посвятили буддологии
23-й том «Трудов Института востоковедения» посвятили буддологии
Общество, 04.07.2019
Вышел из печати том 23 «Трудов Института востоковедения РАН»
В Бурятии из-за монгольского праздника закроется пункт пропуска
В Бурятии из-за монгольского праздника закроется пункт пропуска
Общество, 04.07.2019
С 11 по 15 июля не будет работать двусторонний автомобильный пункт пропуска ДАПП Монды в Бурятии
Отцы устроили для детей велопробег от Улан-Удэ до «Щучки»
Отцы устроили для детей велопробег от Улан-Удэ до «Щучки»
Общество, 04.07.2019
Совет отцов провёл очередное мероприятие, вдохновляющее проводить время с детьми
На север Бурятии дошли современные вагоны
На север Бурятии дошли современные вагоны
Общество, 04.07.2019
Пригородные поезда с новыми вагонами отправились в первый рейс на бурятском участке БАМ
Первенство Росгвардии Бурятии выиграл ОМОН
Первенство Росгвардии Бурятии выиграл ОМОН
Общество, 04.07.2019
В Улан-Удэ прошло первенство управления Росгвардии Бурятия по военно-прикладному спорту
Из улан-удэнской гимназии выпустились 20 медалистов
Из улан-удэнской гимназии выпустились 20 медалистов
Общество, 04.07.2019
В 2019 году из 14 школ Советского района Улан-Удэ выпустились 585 одиннадцатиклассников
В Улан-Удэ нерадивый отец оплатил алименты в 100 тысяч
В Улан-Удэ нерадивый отец оплатил алименты в 100 тысяч
Общество, 04.07.2019
Он испугался привлечения к административной ответственности
Улан-удэнцы на 5 часов останутся без горячей воды
Улан-удэнцы на 5 часов останутся без горячей воды
Общество, 04.07.2019
Запланированы ремонтные работы
Яна Енина из Бурятии поборется за две медали всемирной Универсиады
Яна Енина из Бурятии поборется за две медали всемирной Универсиады
Общество, 04.07.2019
Спортсменка из Бурятии накануне вылетела в Неаполь, где стартовала всемирная летняя Универсиада

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^