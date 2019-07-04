В Бурятии любопытный медведь попал на видео

Сотрудники Байкальского заповедника в Бурятии показали двух медведей, попавшихся в фотоловушки. На одном видео любопытный мишка бродит вокруг металлического цилиндра. На другом медведь забавно чешет спину о дерево.











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- В Байкальском заповеднике бурый медведь заселяет практически всю территорию. В летнее время его можно увидеть пасущимся на высокотравных, сочных субальпийских лугах, а также отдыхающим на снежниках. Границы участка помечаются запаховыми метками и «задирами» – царапинами на приметных деревьях, - сообщают в пресс-службе Байкальского заповедника.Бурый медведь всеядный. В горно-таёжном поясе питается на лесных полянах у ручьев и рек, не пропуская муравейники и норы бурундуков. После выхода из берлоги медведи выходят на оттаявшие южные остепнённые склоны с первым прострелом, алтайским луком, заячьей капустой, заглядывают в кедровники за паданкой кедровых шишек. Летний рацион составляют ягоды черники, черной смородины, малины, брусники, голубики, рябины, черемухи. Отмечаются случаи добычи медведями и копытных – косуль, лосей, оленей.К зиме медведь нагуливает подкожный жир (до 180 кг) и с осени залегает в берлогу. В отличие от животных, которые впадают в спячку, температура тела медведя во сне колеблется между 29 и 34 градусами. В случае опасности животное просыпается и покидает берлогу, отправляясь на поиски новой. Иногда случается, что медведь не успевает за осень как следует откормиться, поэтому среди зимы также просыпается (а иногда и не залегает в берлогу вовсе) и начинает бродить в поисках пищи. Таких медведей называют шатунами.Самки приносят потомство раз в 2-4 года. Гон протекает в июне – июле 10-30 дней. В это время самцы, обычно молчаливые, начинают громко реветь, и между ними возникают жестокие схватки. Медвежата рождаются в берлоге в январе – феврале, чаще в первой половине января. Медведица приносит 2-3 медвежонка весом 500-600 гр. и длиной около 23 см, покрытых короткой редкой шерстью, слепых, с заросшим слуховым проходом.В Байкальском заповеднике памятно событие, которое произошло 6 января 2009 года на берегу Темника. На льду реки был обнаружен след ползущего медведя. В 200-х метрах находился и сам медведь с парализованными и обмороженными задними лапами, что вынудило госинспекторов отстрелить его. При осмотре туши была установлена хорошая упитанность медведя, а на левом бедре обнаружены старый след и гематома от сильного удара. Изучение следа на снегу показало, что он спустился с верховий ручья Безымянного и полз около 3 км к руслу Темника, вероятно перевалив до этого через Хамар-Дабан.- По предположениям сотрудников заповедника, это восьмилетний медведь, который в октябре 2008 года стал участником ДТП на автомобильной трассе у ручья Куркавочный. Тогда от столкновения с косолапым перевернулся японский микроавтобус, а потерявшего сознание водителя отправили в больницу. Скорее всего, в стрессовом состоянии медведь ушел далеко к перевалу через хребет, перевалил его, но последствия удара автомобиля обернулись для него параличом задних конечностей, - сообщают в Байкальском заповедника.Драматическую и во многом трагическую историю зимнего путешествия травмированного медведя, так и не залегшего в берлогу, описали Аскольд Майборода, профессор Иркутского медицинского университета, и директор Байкальского заповедника Василий Сутула в книге «Повесть о настоящем медведе».- Чучело же «настоящего медведя» сегодня находится в музее природы Байкальского заповедника. Шкура косолапого была реставрирована от повреждений, череп заменен на искусственный. Настоящий же череп был сохранен, и на нём можно рассмотреть следы окончания последнего похода «хозяина тайги», - рассказывают представители заповедника.