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В Иркутской области разыграют Кубок по маунтинбайку

В Иркутской области разыграют Кубок по маунтинбайку
Общество,  Фото:pixabay.com
Велогонка пройдёт на трассе длиной 4,5 км в шести категориях

13 июля в Иркутской области состоится велогонка XCO в посёлке Светлый Яр, который расположен на 25 километре Голоустненского тракта. Об этом сообщает велогруппа «Baikal TeamBikers».

За Кубок региона по кросс-кантри на трассе протяжённостью 4,5 км будут бороться в категориях: «мужчины-юниоры» (14-17 лет), «женщины-юниорки» (14-17 лет), «мужчины до 23 лет», «женщины до 23 лет», «мужчины» и «женщины». Награждение в последних двух категориях отдельно для спортсменов 24-39 лет и 40 лет и старше.

Все участники, закончившие соревнования, получат медаль финишёра. Победителей наградят грамотами и призами.
спорт Иркутская область кубок велоспорт маунтинбайк
 
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