В Иркутской области разыграют Кубок по маунтинбайку

Велогонка пройдёт на трассе длиной 4,5 км в шести категориях



13 июля в Иркутской области состоится велогонка XCO в посёлке Светлый Яр, который расположен на 25 километре Голоустненского тракта. Об этом сообщает велогруппа «Baikal TeamBikers».



За Кубок региона по кросс-кантри на трассе протяжённостью 4,5 км будут бороться в категориях: «мужчины-юниоры» (14-17 лет), «женщины-юниорки» (14-17 лет), «мужчины до 23 лет», «женщины до 23 лет», «мужчины» и «женщины». Награждение в последних двух категориях отдельно для спортсменов 24-39 лет и 40 лет и старше.



Все участники, закончившие соревнования, получат медаль финишёра. Победителей наградят грамотами и призами.

