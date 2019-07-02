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Улан-удэнец остался без телефона и денег после встречи с девушкой

Улан-удэнец остался без телефона и денег после встречи с девушкой
Общество,  Фото:pixabay.com
Они провели вместе несколько часов в съёмной квартире

29 июня к улан-удэнским полицейским с заявлением о краже обратился 29-летний горожанин. Мужчина рассказал, что малознакомая девушка, с которой он провёл несколько часов на сдаваемой посуточно квартире, украла у него сотовый телефон и две тысячи рублей.

Ущерб составил более 16,5 тысячи рублей.

Стражи порядка задержали воровку. Ею оказалась 24-летняя жительница посёлка Сотниково, ранее условно осуждённая за квартирную кражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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