Эвенки Бурятии успешно выступили в Якутске

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В мероприятии участвовали десять этнокультурных центров коренных малочисленных народов севера



Республиканский центр Эвенкийской культуры «Арун» 19 и 20 июня успешно выступил на 10-м межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов севера (КМНС) в Якутске.



Мероприятие проводилось с 19 по 22 июня в Якутске по инициативе министерства культуры РФ.



- Участвовали десять этнокультурных центров КМНС – победителей предварительного отбора из разных регионов. Были представлены учреждения Республики Саха, Иркутской, Магаданской, Сахалинской, Кемеровской области, Камчатского края, - сообщили в республиканском центре эвенкийской культуры «Арун».



Начало смотра проходило в здании Дома дружбы народов имени Кулаковского. Центр «Арун» выставил экспозицию изделий декоративно-прикладного искусства: кумаланы, панно, украшения, декоративные изделия из меха и кожи. Молодёжный хореографический ансамбль «Гулувун» исполнил танцы «Ёхорьё», «Байкальские зарисовки», «Дэвэйда», «Молодёжный». Кроме того, делегация центра «Арун» посетила научно-практическую конференцию «Современное состояние и перспективы развития этнокультурного центра», а также приняла участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, танцам, игре на бубне и других.



На следующий день этнокультурные центры выступали на якутском празднике «Ысыаха Олонхо» близ села Намцы Намского улуса. Ансамбль «Гулувун» вновь исполнил танцевальные номера.



- «Ысыаха Олонхо» – крупный фестиваль якутской культуры, собирающий тысячи посетителей. На нём присутствовали члены правительства Республики Саха, министры культуры других регионов, руководители федерального уровня, - сообщили в центре эвенкийской культуры.



Заключительный этап прошёл 21 июня в Якутске на площади Орджоникидзе. Он включал гала-концерт лауреатов смотра и торжественное награждение победителей по итогам смотра. Центр «Арун» вновь продемонстрировал танцевальные композиции ансамбля «Гулувун».



Всего в Бурятии проживает свыше ста народностей.

