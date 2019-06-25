25 Июня

24 Июня

Популярное

Эвенки Бурятии успешно выступили в Якутске

Эвенки Бурятии успешно выступили в Якутске
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В мероприятии участвовали десять этнокультурных центров коренных малочисленных народов севера

Республиканский центр Эвенкийской культуры «Арун» 19 и 20 июня успешно выступил на 10-м межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов севера (КМНС) в Якутске.

Мероприятие проводилось с 19 по 22 июня в Якутске по инициативе министерства культуры РФ.

- Участвовали десять этнокультурных центров КМНС – победителей предварительного отбора из разных регионов. Были представлены учреждения Республики Саха, Иркутской, Магаданской, Сахалинской, Кемеровской области, Камчатского края, - сообщили в республиканском центре эвенкийской культуры «Арун».

Начало смотра проходило в здании Дома дружбы народов имени Кулаковского. Центр «Арун» выставил экспозицию изделий декоративно-прикладного искусства: кумаланы, панно, украшения, декоративные изделия из меха и кожи. Молодёжный хореографический ансамбль «Гулувун» исполнил танцы «Ёхорьё», «Байкальские зарисовки», «Дэвэйда», «Молодёжный». Кроме того, делегация центра «Арун» посетила научно-практическую конференцию «Современное состояние и перспективы развития этнокультурного центра», а также приняла участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, танцам, игре на бубне и других.

На следующий день этнокультурные центры выступали на якутском празднике «Ысыаха Олонхо» близ села Намцы Намского улуса. Ансамбль «Гулувун» вновь исполнил танцевальные номера.

- «Ысыаха Олонхо» – крупный фестиваль якутской культуры, собирающий тысячи посетителей. На нём присутствовали члены правительства Республики Саха, министры культуры других регионов, руководители федерального уровня, - сообщили в центре эвенкийской культуры.

Заключительный этап прошёл 21 июня в Якутске на площади Орджоникидзе. Он включал гала-концерт лауреатов смотра и торжественное награждение победителей по итогам смотра. Центр «Арун» вновь продемонстрировал танцевальные композиции ансамбля «Гулувун».

Всего в Бурятии проживает свыше ста народностей.
эвенки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии наградят авторов лучших видеороликов о деревне
В Бурятии наградят авторов лучших видеороликов о деревне
Общество, 25.06.2019
Хронометраж работы не должен быть более одной минуты
В Бурятии лесники покатали детей на квадроциклах
В Бурятии лесники покатали детей на квадроциклах
Общество, 25.06.2019
Мероприятие прошло в рамках экологического велопробега
В Улан-Удэ завершился международный хоккейный турнир
В Улан-Удэ завершился международный хоккейный турнир
Общество, 25.06.2019
Первый международный детский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Моритон» окончен

В Бурятии за осуждённым установили административный надзор
В Бурятии за осуждённым установили административный надзор
Общество, 25.06.2019
Теперь он будет ходить на отметку раз месяц в полицию
Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова: «Это первый случай дискриминации инвалидов»
Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова: «Это первый случай дискриминации инвалидов»
Общество, 25.06.2019
История с семьёй инвалидов в Улан-Удэ, которым соседи отказались давать ключи от общего туалета, получила широкий резонанс
Охранять порядок во время выпускных в Бурятии будут 430 полицейских
Охранять порядок во время выпускных в Бурятии будут 430 полицейских
Общество, 25.06.2019
Всего в этом году прощаются со школой около 6500 выпускников
Бесплатный Wi-Fi появится на вокзале Таксимо
Бесплатный Wi-Fi появится на вокзале Таксимо
Общество, 25.06.2019
До конца 2019 года услуга беспроводного подключения к Интернету станет доступна пассажирам ещё шести вокзалов Восточно-Сибирской железной дороги
Часть Улан-Удэ останется без воды
Часть Улан-Удэ останется без воды
Общество, 25.06.2019
На нескольких участках проводятся ремонтные работы
В Улан-Удэ на газоне выросла конопля
В Улан-Удэ на газоне выросла конопля
Общество, 25.06.2019
Необычный вид «газона» растёт на Бурводе
Военных в Бурятии подняли по тревоге
Военных в Бурятии подняли по тревоге
Общество, 25.06.2019
Проводятся проверки внезапной боеготовности
В Улан-Удэ с размахом отпразднуют День молодёжи
В Улан-Удэ с размахом отпразднуют День молодёжи
Общество, 25.06.2019
В том числе на празднике КВНщики разыграют Кубок работающей молодёжи
В Забайкалье сапёры обезвредили мины-сюрпризы
В Забайкалье сапёры обезвредили мины-сюрпризы
Общество, 25.06.2019
В Забайкальском крае на полигоне Цугол проходят учения для сапёров
Иркутский спецназовец стал чемпионом мира
Иркутский спецназовец стал чемпионом мира
Общество, 25.06.2019
Чемпионат мира по силовому многоборью проходил в городе Выборг
Театральный критик в Улан-Удэ: «Детский театр становится трендом»
Театральный критик в Улан-Удэ: «Детский театр становится трендом»
Общество, 25.06.2019
По словам Марины Шимадиной, детский театр набирает популярность

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^