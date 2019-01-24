Известная общественница предложила создать центр для инвалидов на Байкале

Галина Горбатых собирает голоса для реализации инициативы
Председатель регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», член Общественной палаты РФ Галина Горбатых внесла в Национальную программу развития Дальнего Востока предложение о создании Дальневосточного реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями на берегу озера Байкал.
Общественница опубликовала пост на своей странице с просьбой проголосовать за её инициативу.
- На берегу озера Байкал имеется двухэтажное строение в селе Посольск Кабанского района с кадастровой стоимостью 6 млн. рублей в частной собственности. Владелец готов его реализовать. Возможно, его адаптировать под реабилитационный центр для людей с инвалидностью. В селе Посольск имеется православный Спасо-преображенский монастырь, который поддерживается МИД РФ. На сегодня там планируются работы по адаптации здания под требования доступности, - пишет в предложении Галина Горбатых.
Также, по словам общественницы в 110 километрах от Посольска, в посёлке Танхой находится доступная «Кедровая аллея» протяжённостью 4 км. Там же есть условия для создания доступного пляжа.
- В зимнее время можно предусмотреть прогулки на снегоходах. Круглогодично можно предусмотреть организацию рыбалки. Выбор места обусловлен наличием хорошего песчаного пляжа и более тёплыми водами Байкала. Расстояние от Улан-Удэ до Посольска составляет 150 км. для этого можно предусмотреть адаптированный транспорт, который будет доставлять людей с инвалидностью в реабилитационный центр, - заканчивает Галина Горбатых.
Председатель «Общества без барьеров» считает, что благодаря открытию центра у многих людей с инвалидностью появится возможность хотя бы раз в жизни побывать на священном озере.
За инициативу общественницы можно проголосовать на сайте https://дв2025.рф
Напомним, до 15 февраля любой житель Бурятии может внести свои предложения в Национальную программу развития Дальнего Востока. Предложения могут касаться как развития всего ДФО, так и конкретного региона или даже населённого пункта.
Известная общественница предложила создать центр для инвалидов на Байкале
Общество, Фото:
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