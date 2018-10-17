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Сельским жителям в Бурятии повысят пенсии

Сельским жителям в Бурятии повысят пенсии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Прибавка к выплате составит 25%

Неработающие пенсионеры, имеющие сельский стаж, с 1 января 2019 года начнут получать повышенный размер пенсий. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ОПФР по Бурятии.

Увеличение произойдет за счёт повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Размер выплаты увеличится на 1 333 руб., что составит прибавку в 25 % к уже установленной сумме фиксированной выплаты к пенсии.

Перерасчёт страховых пенсий будет производиться в случае одновременного выполнения трёх условий. Это наличие у пенсионера стажа в сельском хозяйстве не менее 30-ти календарных лет, пенсионер должен быть неработающим и проживать в сельской местности. Гражданам, выехавшим на новое место жительства за пределы сельской местности, повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливаться не будет.

По предварительной информации, право на получение повышенного размера выплаты в Бурятии имеют более 4 тысяч гражданам. Требуемый «сельский» стаж, отсутствие факта работы определялся на основании сведений персонифицированного учета и по документам выплатного дела пенсионеров. Для них перерасчёт пенсий будет произведен в беззаявительном порядке.

Работа с пенсионерами по уточнению «сельского» стажа будет продолжаться в течение всего 2019 года. В случае отсутствия в материалах выплатного дела требуемых сведений, дающих право на повышенный размер фиксированной выплаты, граждане могут предоставить подтверждающие документы в ПФР в любое время.

- Если пенсионер обратится за перерасчётом в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, перерасчёт будет произведен с 1 января 2019 года. По обращениям в 2020 году перерасчет будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, - сообщили в отделе организации назначения и выплаты пенсий Отделения ПФР по республике.

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