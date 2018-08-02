В районе Бурятии проверят качество жилья для сирот

Проверка пройдёт в селе Заиграево
2 августа комиссия Минстроя Бурятии проверит качество жилых помещений, купленных в рамках формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в селе Заиграево.
Если во время проверки выявят недостатки, возникшие в процессе эксплуатации жилья, то застройщику придётся устранить их в самые короткие сроки, сообщает пресс-служба министерства.
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Проверка пройдёт в селе Заиграево
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