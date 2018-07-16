Улан-удэнцев приглашают на фотоконкурс об Октябрьском районе

Принимаются любительские и профессиональные фотографии
В Улан-Удэ с 1 июня по 15 августа пройдёт конкурс фотографий. Он посвящён 80-летию Октябрьского района - «Октябрьский район, нет тебя краше!».
С помощью фотографий необходимо показать уникальность района. Участниками конкурса могут стать жители Октябрьского района Улан-Удэ от 7 лет и старше. Работы оцениваются отдельно в двух возрастных группах:
- любительское фото (от 7 до 16 лет и взрослые);
- профессиональное фото (от 7 до 16 лет и взрослые).
Подведение итогов состоится в августе на мероприятии, посвящённом празднованию 80-летия со дня образования Октябрьского района Улан-Удэ, сообщает управление информационной политики города.
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