Бурятские учители обучаются «клиповому» мышлению

Сразу два образовательных форума под эгидой губернаторского проекта «Успешная школа - успешное будущее» проходит в эти дни на берегу озера Арахлей: летняя сессия «Дополнительное образование детей - мир открытых возможностей» и молодёжный педагогический форум PROдвижение. Обменяться опытом с коллегами приехали более сотни учителей и педагогов дополнительного образования из 18 районов края
«Летняя школа молодых педагогов», которая ежегодно собирала около полусотни новоиспеченных учителей, теперь переросла в нечто большее - педагогический форум. Изменилось не только название. Больше стало мастер-классов, тем для дискуссии, да и аудитория расширилась. И все для того, чтобы идти в ногу со временем. Ведь и дети, с которыми работают педагоги, изменились.
- Современный ребенок проявляет клиповое мышление, он выбирает ровно то, что ему интересно. К сожалению, не всегда это дает педагог. Большую часть информации он получает из СМИ и через интернет. И наша задача - подготовить педагога, чтобы он на одном уровне общался с ребенком, - говорит Людмила Доржиева, начальник отдела Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.
Научиться говорить с подопечными на одном языке приехали и педагоги из Бурятии, что придало форуму статус межрегионального.
- Ценность таких мероприятий в понимании системы образования, понимании воспитания, как одного из главных двигателей нашей страны, экономики. Потому что мы, преподаватели, являемся бойцами невидимого фронта и на выходе мы получаем то самое осмысленное гражданство, - считает Юлия Кузьмина, преподаватель Бурятского республиканского педагогического колледжа.
Только на первый взгляд может показаться, что педагогам дополнительного образования работать проще, потому что в художественные, музыкальные и спортивные школы идут уже заинтересованные дети, но и здесь есть проблемы, а точнее, опасения. И если в крупных населенных пунктах дети могут посещать по одному кружку и секции в разных учреждениях, то в поселках дополнительные занятия могут стать платными. Выход из ситуации педагоги пытаются найти сообща, параллельно разрабатывая проекты новых образовательных методик, сообщает ГТРК Чита.
Бурятские учители обучаются «клиповому» мышлению
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