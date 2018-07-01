Военные психологи протестировали новобранцев в Бурятии

Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей округа проводят тестирование новобранцев, прибывших в войска ВВО в ходе весенней 2018 года призывной кампании, уже изучено около 6 тысяч призывников



Исследования проводились с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа характеристик и документов.



Результаты работы психологов и социологов ВВО показали, что свыше 98% опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.



Высшее образование до службы в Вооруженных силах получили более 400 человек, среднее профессиональное образование имеют свыше 1,3 тысячи новобранцев, общее основное около 2 тысяч призывников, 11 классов закончили более 1,5 военнослужащих.



До поступления на службу около 2 тысяч новобранцев проходили обучение, свыше 2,1 тысяч работали.



Исследования проводились с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

