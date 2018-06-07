В Улан-Удэ усилят контроль за дорожным движением



В Улан-Удэ совместно с ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Пешеход». В целях предупреждения наездов на пешеходов сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорожным движением. Мероприятие продлится до 16 июня.



Особое внимание автоинспекторы уделят перечню нарушений - правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрёстков, невыполнению водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах, переходу проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, сообщает МВД по республике.



Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, управляя транспортным средством и взаимовежливыми с пешими участниками дорожного движения. В свою очередь, пешеходам ступая на проезжую часть, необходимо убедиться в отсутствии близко идущего транспорта, а также безопасности перехода, в темное время суток. Для предостережения сотрудники рекомендуют использовать на одежде светоотражающие элементы, которые помогут быть более заметными на дороге.

