2018 год в Улан-Удэ объявлен годом гражданского единства

Таким образом, городские чиновники намерены исполнить некоторые наказы президента страны



2018 год в Улан-Удэ объявлен годом гражданского единства. Об этом сообщила сегодня на 36 сессии горсовета председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.



- Цели проведения следующие: развитие эффективных форм взаимодействия органов местного самоуправления, повышение социально значимой роли некоммерческих организаций, усиление гражданского и духовного единства населения, - доложила Трифонова.



Таким образом хотят раскрыть потенциал гражданских инициатив. Кроме того, некоторые проблемы по оказанию социальных услуг обозначил президент страны в своём послании Совету федерации в 2016 году.

