В нацпарке Забайкалья за день инспекторы встретили 11 лосей

Общество, Фото: национальный парк «Чикой»

Неожиданные встречи случились во время зимних учётных работ



В национальном парке «Чикой» в Забайкальском крае проходит зимний маршрутный учёт. Учётные работы проводят государственные инспекторы и сотрудники отдела науки.



В очередной выезд на зимний маршрутный учёт сотрудниками парка были зафиксированы следы лосей, изюбря, белки, кабарги, волка и белой куропатки. Все встреченные пересечения следов животных занесли в учётную ведомость и отметили на схеме учёта.



Встретились сотрудникам парка и те, кто оставил следы. Так, только за один день проведения учёта сотрудники парка в разное время и в разной местности зафиксировали 11 особей лосей.



- Полученная информация служит базой для определения видового, количественного состава животных, помогает оценить колебания численности видов и сделать ряд других выводов, касающихся сохранения биологического разнообразия на территории парка, - отметил младший научный сотрудник Дмитрий Болдырев.



