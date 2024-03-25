Пострадала местная жительница
42-летней женщине, попавшей под поезд на станции Шилка в Забайкальском крае, оторвало обе ноги. Об этом сообщили в Забайкальском линейном управлении МВД России на транспорте.
«В дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что по станции Шилка грузовым поездом травмирован человек. По прибытии на место следственно-оперативной группы установлено, что в середине состава травмирована 42-летняя жительница города Шилка. Диагноз: травматическая ампутация обеих ног», - говорится в сообщении.
Пострадавшая госпитализирована в Шилкинскую районную больницу. По данному факту проводится проверка.
В Забайкалье женщине, попавшей под поезд, оторвало ноги
Происшествия, Фото:
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