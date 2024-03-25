25 марта

24 марта

Популярное

В Забайкалье женщине, попавшей под поезд, оторвало ноги

В Забайкалье женщине, попавшей под поезд, оторвало ноги
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Пострадала местная жительница

42-летней женщине, попавшей под поезд на станции Шилка в Забайкальском крае, оторвало обе ноги. Об этом сообщили в Забайкальском линейном управлении МВД России на транспорте.

«В дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что по станции Шилка грузовым поездом травмирован человек. По прибытии на место следственно-оперативной группы установлено, что в середине состава травмирована 42-летняя жительница города Шилка. Диагноз: травматическая ампутация обеих ног», - говорится в сообщении.

Пострадавшая госпитализирована в Шилкинскую районную больницу. По данному факту проводится проверка. 
травмы поезд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии клещ укусил ребёнка
В Бурятии клещ укусил ребёнка
Происшествия, 25.03.2024
Жителей республики предупреждают о начале сезона клещей
Под Иркутском водитель Subaru сбила насмерть пешехода
Под Иркутском водитель Subaru сбила насмерть пешехода
Происшествия, 25.03.2024
Наезд произошёл в тёмное время суток
В Иркутске на пожаре в квартире погиб мужчина
В Иркутске на пожаре в квартире погиб мужчина
Происшествия, 25.03.2024
Возгорание произошло из-за короткого замыкания
Житель Бурятии схлопотал «условку» из-за 280 рублей
Житель Бурятии схлопотал «условку» из-за 280 рублей
Происшествия, 25.03.2024
Мужчина потратил деньги с чужой карты
На пожаре в Забайкалье погибла трёхлетняя девочка
На пожаре в Забайкалье погибла трёхлетняя девочка
Происшествия, 25.03.2024
Мать успела спасти из огня годовалую дочь
В Бурятии произошло очередное землетрясение
В Бурятии произошло очередное землетрясение
Происшествия, 25.03.2024
Оно зафиксировано в отдалённом районе
Жительница Бурятии простила грабителя
Жительница Бурятии простила грабителя
Происшествия, 25.03.2024
Мужчина вырвал из её рук музыкальную колонку
В Улан-Удэ любитель пьяной езды не смог обжаловать приговор
В Улан-Удэ любитель пьяной езды не смог обжаловать приговор
Происшествия, 24.03.2024
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём 
Улан-удэнцы скорбят по погибшим в «Крокус Сити Холле»
Улан-удэнцы скорбят по погибшим в «Крокус Сити Холле»
Происшествия, 24.03.2024
Горожане несут цветы к памятнику «Чёрный тюльпан»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^