Обстоятельства устанавливаются
23 марта недалеко от станции Шилка в Забайкальском крае 42-летняя женщина попала под грузовой поезд. Инцидент произошёл вечером на 6443 км Забайкальской железной дороги.
- Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Инцидент не повлиял на расписание движения поездов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 марта на железнодорожном перегоне «Шилка – Холбон» 50-летний нетрезвый местный житель попал под поезд. Позже стало известно, что он скончался в больнице.
В Забайкалье женщина попала под грузовой поезд
Происшествия, Фото:
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