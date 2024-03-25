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В Забайкалье женщина попала под грузовой поезд

В Забайкалье женщина попала под грузовой поезд
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обстоятельства устанавливаются

23 марта недалеко от станции Шилка в Забайкальском крае 42-летняя женщина попала под грузовой поезд. Инцидент произошёл вечером на 6443 км Забайкальской железной дороги.

- Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Инцидент не повлиял на расписание движения поездов.

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 марта на железнодорожном перегоне «Шилка – Холбон» 50-летний нетрезвый местный житель попал под поезд. Позже стало известно, что он скончался в больнице.

поезд

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