Пенсионерка из Иркутской области лишилась денег, переведя их на «безопасный счёт»

Женщина потеряла 52 тысячи



70-летняя жительница города Нижнеудинск в Иркутской области стала жертвой мошенников.



Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что для дальнейшего пользования банковскими услугами необходимо переустановить приложение. А для этого необходимо все деньги, находящиеся на счёте, перевести на «безопасный счёт». После установки нового приложения все финансы вернутся обратно, заверил звонивший.



Следуя всем указаниям преступника, пенсионерка перевела 52 тысячи рублей на номера карт, которые продиктовал ей мошенник, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские напоминают, что настоящие сотрудники банков, правоохранительных органов и других официальных структур никогда не просят по телефону оформлять кредиты в банках и переводить деньги.

