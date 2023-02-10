В Иркутской области осудили мужчину, порезавшего водителя на парковке

Инцидент произошёл под конец 2020 года



В городе Усолье-Сибирское Иркутской области вынесли приговор 58-летнему местному жителю, порезавшего мужчину в ходе конфликта на автопарковке. Его признали виновным в покушении на убийство.



Инцидент произошёл в декабре 2020 года.



- Между двумя водителями автомобилей произошел конфликт. Один из них нанёс своему оппоненту, находившемуся в машине, множественные ножевые ранения. Затем подозреваемый скрылся, а потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В кратчайшее время полицейские установили и задержали подозреваемого.



Суд приговорил мужчину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.



