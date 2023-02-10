В сумке, которую он забрал, было всего 350 рублей
3 февраля в Братске в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на женщину. На неё напал неизвестный вечером на улице Мира. Преступник ударил женщину по голове монтировкой, забрал её сумку и убежал.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали нападавшего. Им оказался 41-летний ранее судимый местный житель.
- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции. Оперативники нашли и изъяли металлический предмет, который злоумышленник использовал при нападении – монтировку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
На допросе мужчина признался, что нарочно караулил жертву в тёмном месте. В сумке, которую забрал у жертвы, преступник нашёл всего 350 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По ней предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В Братске уличный грабитель ударил женщину по голове монтировкой
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