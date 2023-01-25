Полиция проводит проверку
В воскресенье, 22 января, около 20 часов в селе Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии в сугробе нашли ребёнка. Мальчика на обочине обнаружила 24-летняя учительница местной школы, которая услышала плач ребёнка. Об этом инцидента рассказала районная газета «Вперёд».
- Было уже темно и самый мороз - 37 градусов. Ребёнок сидел без рукавичек и громко плакал, - цитирует учительницу газета «Вперёд».
В этот же момент мимо проходила другая местная жительница, она объяснила, что знает маму малыша, сказав, что родительница - не местная, после чего забрала мальчика. «Ребёнок узнал женщину, перестал плакать», - отметила педагог.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по данному происшествия в правоохранительные органы заявления не поступало. Но несмотря на это, по сообщениям, опубликованным в СМИ, будет проведена проверка.
К сожалению, в Бурятии бывали подобные случаи, и один из них закончился трагедией. В ноябре 2022 года насмерть замёрзла четырёхлетняя жительница Кижингинского района. Малышка вышла на улицу после того, как мать уложила её спать. Следователи возбудили уголовное дело.
В ноябре 2019 года в посёлке Новоильинск Заиграевского района пьяная мать уронила в сугроб 1,5-годовалую дочь, а затем спокойно ушла домой. Малышку без признаков жизни утром обнаружила местная жительница. К счастью, девочка выжила.
В Бурятии в сугробе нашли ребёнка
Происшествия, Фото:
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