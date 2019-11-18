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В Бурятии пьяная мать уронила дочь в сугроб и бросила умирать

В Бурятии пьяная мать уронила дочь в сугроб и бросила умирать
Происшествия,  Фото:pixabay.com
1,5-годовалая девочка пролежала в сугробе на морозе всю ночь

Ранним утром 16 ноября жительница посёлка Новоильинск Заиграевского района Бурятии нашла 1,5-годовалую девочку, лежащую на снегу на улице и не подающую признаков жизни. Женщина принесла ребёнка в фельдшерский пункт. Девочку с обморожением кистей, лица и общим переохлаждением организма поместили в участковую больницу. Затем в связи с ухудшением состояния санавиация доставила ребёнка в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.

Следователи начали доследственную проверку по факту оставления ребёнка в опасности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По предварительным данным, 15 ноября около 15 часов 30-летняя местная жительница пошла в гости к подруге и взяла с собой маленькую дочь. В гостях она стала употреблять спиртные напитки, а затем в состоянии алкогольного опьянения вернулась домой, но без дочери.

- В своих пояснениях женщина уверяет, что якобы оставила девочку у матери бывшего сожителя. Хотя её доводы не подтверждаются местными жителями. Не исключено, что мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выронила дочь на улице, оставила её в снегу и ушла, - уточнили в Следственном управлении.

Медицинские работники убеждены, что, если бы девочка оставалась на морозе ещё полчаса, то неминуемо погибла.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
оставление в опасности алкогольное опьянение
 
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