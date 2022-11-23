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В Бурятии насмерть замёрзла четырёхлетняя девочка

В Бурятии насмерть замёрзла четырёхлетняя девочка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Малышка самостоятельно вышла ночью на улицу после того, как мать уложила её спать

В Кижингинском районе Бурятии четырёхлетняя девочка самостоятельно вышла из дома, провела на улице несколько часов и замёрзла насмерть.

Для установления всех обстоятельств трагедии следователи возбудили уголовное дело и начали расследование, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

По данным следствия, девочка жила в небольшом селе в многодетной полной семье – всего родители воспитывали пятерых несовершеннолетних детей. Их отец работал вахтовым методом и во время трагедии отсутствовал дома.

По данным следствия, вечером 21 ноября мать уложила детей спать, после чего сама уснула в соседней комнате. Ночью, около 2 часов, она проснулась, чтобы проверить малышей, и не обнаружила в кровати четырёхлетнюю дочь.

Женщина разбудила старших детей и кинулась вместе с ними на поиски. Чуть позже к ним присоединились соседи и другие местные жители. Лишь с рассветом удалось найти девочку. Она лежала возле забора одного из дворов, была одета лишь в лёгкую демисезонную куртку, платье и сапожки. У ребёнка наблюдались признаки переохлаждения.

Полицейские на своём автомобиле повезли девочку навстречу машине скорой медицинской помощи, чтобы быстрее доставить в больницу. На полпути машины встретились, но к этому моменту ребёнок скончался.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначены и проводятся соответствующие судебные экспертизы и исследования, - уточнили в следственном управлении. 

Прокуратура республики поставила на контроль расследование уголовного дела.

- Прокуратура организовала надзорные мероприятия в органах и учреждениях системы профилактики, направленные на установление причин и условий, повлекших смерть несовершеннолетней, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
 
смерть

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