16 декабря

15 декабря

Популярное

В Иркутске катамаранщика осудили за происшествие на Байкале

В Иркутске катамаранщика осудили за происшествие на Байкале
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажиры судна упали в воду

Иркутянин, по вине которого двое туристов упали в воду с катамарана, предстал перед судом. Он признан виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В августе мужчина катал по озеру Байкал вдоль юго-восточного берега острова Ольхон туристов на самодельном судне типа катамаран с подвесным мотором. Но конструкция не соответствовала нормам комплектации и оборудования, а также требованиям безопасности. В результате водная прогулка завершилась падением пассажиров в воду.

Свою вину подсудимый признал в полном объёме.

- Приговором Ольхонского районного суда Иркутской области с учётом позиции заместителя Байкало-Ангарского транспортного прокурора осуждённому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СКР.

Приговор не вступил в законную силу.
Байкал оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области сотрудница банка украла четыре миллиона у клиентов
В Иркутской области сотрудница банка украла четыре миллиона у клиентов
Происшествия, 16.12.2022
Подозреваемая подделывала подписи и открывала фиктивные договоры вклада
Жителя Бурятии оштрафовали за оскорбление соседки
Жителя Бурятии оштрафовали за оскорбление соседки
Происшествия, 16.12.2022
Мужчина на суде исковые требования не признал
Двое читинцев украли у бизнесмена более 500 килограммов мяса
Двое читинцев украли у бизнесмена более 500 килограммов мяса
Происшествия, 16.12.2022
Мужчины споили охранника и пробрались на базу
В Улан-Удэ охрана гонялась за вором по магазину техники
В Улан-Удэ охрана гонялась за вором по магазину техники
Происшествия, 16.12.2022
Он стащил с витрины выставочный образец сотового телефона
Житель Иркутской области попался полицейским с пакетом гашиша
Житель Иркутской области попался полицейским с пакетом гашиша
Происшествия, 16.12.2022
Мужчину задержали на железнодорожной станции
Житель Бурятии случайно застрелил друга в лесу
Житель Бурятии случайно застрелил друга в лесу
Происшествия, 16.12.2022
На суде мужчина заявлял, что его приятель покончил с собой
В Улан-Удэ будут судить иркутян, напавших на начальника поезда
В Улан-Удэ будут судить иркутян, напавших на начальника поезда
Происшествия, 15.12.2022
Во время дебоша молодые люди также схватились за огнетушитель

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^