В Иркутске катамаранщика осудили за происшествие на Байкале

Пассажиры судна упали в воду



Иркутянин, по вине которого двое туристов упали в воду с катамарана, предстал перед судом. Он признан виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).



В августе мужчина катал по озеру Байкал вдоль юго-восточного берега острова Ольхон туристов на самодельном судне типа катамаран с подвесным мотором. Но конструкция не соответствовала нормам комплектации и оборудования, а также требованиям безопасности. В результате водная прогулка завершилась падением пассажиров в воду.



Свою вину подсудимый признал в полном объёме.



- Приговором Ольхонского районного суда Иркутской области с учётом позиции заместителя Байкало-Ангарского транспортного прокурора осуждённому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СКР.



Приговор не вступил в законную силу.

