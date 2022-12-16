В Улан-Удэ охрана гонялась за вором по магазину техники





В Улан-Удэ на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о сработавшей тревожной сигнализации в магазине электроники по улице Балтахинова.По сигналу на место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны. На выходе из торгово-развлекательного центра росгвардейцы задержали подозреваемого.В ходе разбирательства было установлено, что задержанный молодой человек стащил с витрины выставочный образец сотового телефона. Однако выйти из магазина с ним он не смог. Тогда вор, бросив украденный телефон, начал бегать по торговому залу, а за ним гонялись охранники.- Задержанный, ранее судимый 25-летний житель Селенгинского района, был доставлен в полицию. Он сознался, что решив обновить свой старый телефон, отсоединив противокражный датчик, попытался украсть новый сотовый стоимостью 44 999 рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.