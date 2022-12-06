Мужчина предстанет перед судом
В Иркутской области будут судить 43-летнего жителя Братска, обвиняемого в грабеже женщины-инвалида.
- По версии следствия, мужчина воспользовался ключами сиделки, которая ранее ухаживала за женщиной с ограниченными возможностями. Он незаконно проник в чужую квартиру и похитил телевизор на глазах у владелицы. Сумму ущерба составила 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Грабителя нашли с помощью системы видеонаблюдения, которое находилось в квартире. Полицейские установили личность подозреваемого и быстро задержали его.
Теперь братчанину грозит до семи лет лишения свободы.
Житель Иркутской области похитил телевизор на глазах у хозяйки-инвалида
Происшествия, Фото:
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