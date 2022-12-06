06 декабря

05 декабря

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Житель Иркутской области похитил телевизор на глазах у хозяйки-инвалида

Житель Иркутской области похитил телевизор на глазах у хозяйки-инвалида
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина предстанет перед судом

В Иркутской области будут судить 43-летнего жителя Братска, обвиняемого в грабеже женщины-инвалида.

- По версии следствия, мужчина воспользовался ключами сиделки, которая ранее ухаживала за женщиной с ограниченными возможностями. Он незаконно проник в чужую квартиру и похитил телевизор на глазах у владелицы. Сумму ущерба составила 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Грабителя нашли с помощью системы видеонаблюдения, которое находилось в квартире. Полицейские установили личность подозреваемого и быстро задержали его.

Теперь братчанину грозит до семи лет лишения свободы.

грабеж

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