Житель Иркутской области похитил телевизор на глазах у хозяйки-инвалида

Мужчина предстанет перед судом



В Иркутской области будут судить 43-летнего жителя Братска, обвиняемого в грабеже женщины-инвалида.



- По версии следствия, мужчина воспользовался ключами сиделки, которая ранее ухаживала за женщиной с ограниченными возможностями. Он незаконно проник в чужую квартиру и похитил телевизор на глазах у владелицы. Сумму ущерба составила 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Грабителя нашли с помощью системы видеонаблюдения, которое находилось в квартире. Полицейские установили личность подозреваемого и быстро задержали его.



Теперь братчанину грозит до семи лет лишения свободы.



